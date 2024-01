Zwischen Rauchern und Nichtrauchern „entzünden“ sich immer wieder Streitereien. Dieser Fall ist jedoch extrem: In einer Gartenwohnung einer Wohnanlage in Klagenfurt leben zwei starke Raucher. Das führte in der Vergangenheit oft zu Problemen. Denn jedes Mal, wenn sie im Garten geraucht haben - und das taten sie oft - roch es in der Nachbarwohnung direkt ober ihnen nach Nikotin.