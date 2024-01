Anfang Dezember machte Serbien mit Sondereinheiten seine Grenzen dicht. Schlepperbanden änderten daraufhin ihre Balkanroute. Ihr Weg in den Westen führt nun nicht mehr über Serbien, Ungarn und über die Grenze im Burgenland nach Österreich, die neue Route führt jetzt von Slowenien nach Kärnten. Ein massiver Anstieg illegaler Übertritte ist die Folge, nahezu täglich gibt es Aufgriffe in Kärnten. Der letzte am Sonntag: Nach einem Unfall flüchtete der Schlepper, 20 Flüchtlinge wurden aufgegriffen. Wenige Tage zuvor gab es gleich zwei Aufgriffe an zwei Grenzübergängen binnen 20 Minuten.