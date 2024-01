Wieder meldet die Polizei einen Fall von Schlepperei in Kärnten. Doch der Schlepper ist flüchtig. Am Freitagabend wurden im Bereich des Seebergsattels, Bad Vellach, Bezirk Völkermarkt insgesamt 20 Personen, allesamt syrische Staatsangehörige, aufgegriffen. Es befanden sich auch drei Kinder im Alter von elf, sechs und zwei Jahren darunter, berichtete die Polizei.

Unfall

Da kurze Zeit später in diesem Bereich ein verunfalltes Fahrzeug in einer Böschung entlang der B82 aufgefunden werden konnte, bestätigte sich der Verdacht der Schlepperei in das Bundesgebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Lenker verlief negativ.

Befragung

Nachdem die Personen keine gültigen Reisedokumente vorweisen konnten, wurden diese vorläufig festgenommen und zur Identitätsfeststellung sowie Zeugenbefragung in die Fremdenpolizeiinspektion Klagenfurt gebracht. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug wurde geborgen und sichergestellt.