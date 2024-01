Schrecksekunden für eine Skifahrerin in Osttirol. Die Frau war Freitagvormittag im Skigebiet Brunnalm in St. Jakob im Defereggental Ski fahren. Beim Ausstiegen in der Bergstation Mooserberg verfing sich ihre Jacke am 3er-Sessellift. Das berichtet die „Tiroler Tageszeitung“ (TT) Freitagabend in ihrer Online-Ausgabe.