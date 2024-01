Schwerer Unfall Dienstagfrüh auf der B100 auf der Höhe der Abfahrt Sachsenburg in Richtung Spittal. Der 52-jährige Lenker eines Sattelzugs verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er auf die Gegenfahrbahn, stieß gegen die Leitschiene, fuhr zurück auf die Fahrbahn und prallte dabei frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 34-jährigen Mannes aus dem Bezirk Spittal. Der Sattelzug kam in der Folge nach etwa 150 Metern am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.

Die beiden Lenker hatten Glück im Unglück. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Spittal eingeliefert. Der 52-Jährige blieb unverletzt, begab sich aber nach der Unfallaufnahme zur Abklärung des seines Gesundheitszustandes, der auch den Unfall ausgelöst haben soll, ebenfalls ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.