Schreck in der Neujahrsnacht: Am 1. Jänner gegen 4.30 Uhr brach auf der Terrasse eines Einfamilienhauses im Bezirk St. Veit an der Glan ein Feuer aus. Die Hauseigentümer sowie deren 13-jähriger Sohn und seine beiden gleichaltrigen Freunde befanden sich im Haus. Die Buben waren im Erdgeschoss des Hauses, als der 13-Jährige den Brand entdeckte. Durch lautes Rufen konnte er seine Eltern aufwecken, die sofort versuchten, den Brand zu löschen, was ihnen auch gelang.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich alle Personen bereits im Freien. Die FF Friesach sowie die FF St. Salvator, welche mit insgesamt 3 Fahrzeugen und 22 Kameraden im Einsatz standen, führten Nachsicherungsarbeiten durch. Der 36-jährige Hausbesitzer wurde durch die Löscharbeiten unbestimmten Grades an der Hand verletzt. Die weiteren Personen blieben unverletzt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.