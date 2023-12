Schwerer Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in Klagenfurt. Zwei Beamte der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße waren mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz unterwegs. Sie fuhren vom Villacher Ring in Richtung Rosentaler Straße, als es an der Kreuzung mit der August-Jaksch-Straße zu einer Kollision mit dem Auto einer 63-jährigen Klagenfurterin kam.

Der Zusammenprall war so heftig, dass das Fahrzeug der Frau gegen eine dort befindliche Straßenlaterne mit Verkehrszeichen geschleudert wurde. Die 63-Jährige und die beiden Polizeibeamten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Sowohl am Pkw der Frau als auch am Polizeiauto entstand Totalschaden.