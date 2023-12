Am Donnerstagnachmittag um 14.15 Uhr war ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau in einem Wald in der Gemeinde Obervellach mit Forstarbeiten beschäftigt. Im Zuge der Arbeiten wollte er eine 25 Meter hohe Fichte alleine mit einer Motorsäge fällen.

Der Baum änderte jedoch die vorgesehene Fallrichtung und traf den Forstarbeiter. Dabei erlitt er trotz Tragens eines Schutzhelms Verletzungen unbestimmten Grades. Der 31-Jährige blieb während des gesamten Vorfalls bei Bewusstsein und ansprechbar und wurde nach Verständigung der Rettung durch einen Arbeitskollegen vom Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.