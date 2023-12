In der Nacht von 20. auf 21. Dezember stahlen bislang unbekannte Täter Treibstoff aus einem auf dem Autobahnparkplatz am Zollamtsplatz in Arnoldstein, Bezirk Villach Land, abgestellten LKW. Die Unbekannten brachen den Tankdeckel auf und saugten mehrere hundert Liter Diesel ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etliche hundert Euro.