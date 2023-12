Montag um 8.15 Uhr lenkte ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt einen Pkw auf der Packer Bundesstraße (B 70) von Völkermarkt kommend in Richtung Klagenfurt. Als an der Kreuzung mit der Poggersdorfer Landesstraße in Poggersdorf im Bezirk Klagenfurt-Land die Ampel von Orange auf Rot umschaltete fuhr der Lenker in die Kreuzung. Gleichzeitig schaltete bei einer 41-jährige Klagenfurterin die Ampel in Fahrtrichtung Grafenstein auf Grün und sie fuhr los.

Beide leiteten zwar sofort eine Bremsung ein, konnten einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge kollidierten rechtwinklig und wurden erheblich beschädigt. Die 41-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 54-Jährige lehnte eine ärztliche Versorgung ab.