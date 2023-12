Mittwoch um 10.55 Uhr entastete ein 35-jähriger Forstwirt einen gefällten Baum in der Gemeinde Krems in Kärnten im Bezirk Spittal/Drau. Dabei stürzte er aus unbekannter Ursache und sein rechter Unterschenkel wurde eingeklemmt. Der 35-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sein Bruder führte die Erstversorgung durch und setzte die Rettungskette in Gang, danach wurde der Forstarbeiter mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen.