Ungewöhnlicher und „erfolgreicher“ Diebstahl in der Gemeinde Moosburg: Unbekannte drangen zwischen März 2023 und 13. Dezember 2023 in einen Lagerraum in einem ehemaligen Alterswohnheim ein. Die Täter stahlen daraus etwa 125 Stück dort gelagerter TV-Geräte mit einem Gesamtwert von zirka 100.000 Euro.

Wie kommen so viele TV-Geräte an diesen Ort? Die Firma, der das ehemalige Heim gehört, betreibt zahlreiche weitere Wohnheime. In einigen von diesen sollten TV-Geräte installiert werden, in anderen vorhandene Fernseher durch neuere ersetzt werden. Und ebendiese TV-Geräte wurden in dem einstigen Heim in Moosburg zwischengelagert.