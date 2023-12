Gute Nachrichten für die zahlreichen Opfer des Kärntner Lego-Betrügers. Der 26-Jährige konnte in der Nacht auf Mittwoch in einer Wohnung in Klagenfurt festgenommen werden. Seit Oktober war der Mann flüchtig. Er wurde zuvor aus der Haft entlassen und musste danach vor Gericht vorstellig werden. Dort tauchte er nie auf. „Er befindet sich bereits in der Justizanstalt Klagenfurt“, bestätigt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. „Es wurde Untersuchungshaft verhängt wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr“, erklärt Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl.

Der 26-Jährige hatte ein Lego-Geschäft in Klagenfurt und bot zusätzlich über seinen Online-Handel Lego an. Doch statt der angezahlten Ware lieferte er den Käufern und Kindern oft nur Pakete voll Plastikmüll oder Spielsand. Mehr als 250 Kunden waren damals betroffen. Die Schadenssumme betrug mehr als 500.000 Euro . Der 26-Jährige wurde dafür zu drei Jahren Haft verurteilt.