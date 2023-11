Viel zu schnell war am Montag ein 57-jähriger Italiener mit seinem Auto auf der Tauernautobahn (A10) in Kärnten unterwegs. Gegen 11.30 Uhr geriet der Lenker, der in Richtung Salzburg fuhr, beim Knoten Villach in eine Lasermessung. Erlaubt sind in diesem Bereich 100 km/h. Der Italiener war mit einer Geschwindigkeit von 176 km/h unterwegs.

Der 57-Jährige wurde von der Polizei gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. „Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben“, teilte die Polizei Montagnachmittag mit. Der Raser wird angezeigt.