Um es gleich vorwegzunehmen: Das Nikolo-Springen aus dem Flugzeug in Liebenfels im Glantal fand heuer aufgrund heftiger Windböen nicht statt. Hunderte Schaulustige hatten sich trotzdem bei strahlendem Herbstwetter am Sportplatz der Marktgemeinde eingefunden, um beim Perchtenumzug, an dem 17 Gruppen aus Oberösterreich und Kärnten teilnahmen, dabei zu sein. Und so strahlten am Sonntag Groß und Klein mit der Sonne um die Wette. Klar, dass der Heilige Nikolaus auch Geschenke für die Kleinen mit im Gepäck hatte.