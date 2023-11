Traditioneller Krampusumzug zieht wieder 50.000 Besucher in die Innenstadt

Am Samstag (19 Uhr) geht der große Krampuslauf in Klagenfurt über die Bühne. Rund 40 Gruppen ziehen Zigtausende Zuseher in die Innenstadt. Heuer gibt es eine Premiere.