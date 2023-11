Im Zuge zweier Feierlichkeiten in einem Gasthaus in der Gemeinde Liebenfels (Bezirk St. Veit) kam es am frühen Samstagabend zu einer Massenrauferei mit mindestens drei Verletzten.

Eine kleine Gesellschaft feierte im Hinterzimmer des Gastronomiebetriebes die Hochzeit des glücklichen Brautpaares. Währenddessen traf eine Abordnung einer örtlichen Feuerwehr im Gasthaus ein, die am Nachmittag beim Begräbnis eines Kollegen war - uniformiert und am Abend schließlich alles andere als nüchtern, wie Gäste zu berichten wissen. Sie ließen sich im Bereich des Tresens nieder.

Als die Braut die Toilette aufsuchen wollte, musste sie an den Männern vorbei. „Ein 53 Jahre alter Uniformierter hat der Frau an den Hintern gefasst. Der Brautvater beobachtete den Vorfall und stellte den Feuerwehrmann zur Rede. Dann ist die Sache eskaliert“, erzählt ein Polizist. Im Bereich der Toiletten kam es zu einer Rangelei zwischen Brautvater und dem Täter. Dessen ebenfalls uniformierter Bruder mischte sich auch noch ein - wie der Bräutigam und weitere Anwesende. Einer davon war ausgerechnet ein Berufsschullehrer, mit dem der Bräutigam bereits in der Schule Probleme hatte.

Jeder kennt jeden

„Resultat war eine richtige Rauferei. Man muss dazu wissen: Hier kennt jeder jeden, man sieht und trifft sich immer wieder. Daher ist auch noch nicht ganz klar, wer wen schließlich anzeigen wird“, erzählt der Polizist. Der Bräutigam stand schlussendlich mit einem zerrissenen Hochzeitsanzug und einem zerrissenen Hemd da. Er wurde leicht verletzt, der Brautvater durch Tritte an den Kopf schwerer. Und auch der Feuerwehrmann, der alles angezettelt hatte, gab an, leichte Verletzungen erlitten zu haben. Dass der „schönste Tag des Lebens“ für die Braut zum Alptraum wurde, versteht sich von selbst. Um 22 Uhr verließen sämtliche Gäste das Lokal.

Ermittlungen laufen

Der Feuerwehrmann wird wegen Körperverletzung und wegen sexueller Belästigung angezeigt. Weitere Ermittlungen führt die Polizeiinspektion St. Veit durch. Außerdem werden er und seine uniformierten Kameraden den Vorfall beim Feuerwehrkommando erklären müssen.