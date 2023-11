Nächster tierischer Einsatz für die Hauptfeuerwache Villach. Nachdem bereits am Freitag ein verirrtes Reh aus einem Pool gerettet wurde, gab es am Samstag kurz nach 10 Uhr wieder Alarm für die Wache. „Nur eine Querstraße entfernt vom Rüsthaus steckte ein junger Rehbock in einem Zaun bei einer Firma fest. Durch die Enge des Zaunes konnte er sich nicht mehr selbst befreien“, teilt Oberbrandmeister Christoph Kelz mit.

Mit einem akkubetrieben hydraulischen Rettungsspreizer wurden die Zaunstäbe auseinander gedrückt, um das verängstigte Tier behutsam und rasch retten zu können. Der Rehbock konnte seinen Weg fortsetzen, wurde in die Freiheit entlassen. Im Einsatz stand die Hauptfeuerwache Villach mit vier Personen.

Mit einem Rettungsspreizer konnte das Tier befreit werden © Hauptfeuerwache Villach/kk

Auch das Reh, das am Freitag in einen Pool gefallen war, ist wohlauf. Dem erfahrenen Tierretter Feuerwehrmann Erwin Lassnig war es gelungen, das Tier mit einem Seil zu fixieren und an den Beckenrand zu ziehen, wo es die Feuerwehrmänner schlussendlich greifen und aus dem Pool ziehen konnten.