Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in Villach ein und stahlen daraus insgesamt fünf E-Bikes, drei Mountainbikes, zwei Gravelbikes und zwei Kinderfahrräder. Die Schadenssumme beträgt mehrere Zehntausend Euro.