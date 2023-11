Die Kärntner Polizei hat im Oktober an der A10 Tauernautobahn Kärnten bei Weißenstein (Bezirk Villach-Land) einen illegalen Waffentransport gestoppt. 30 Sturmgewehre AK 47 („Kalaschnikows“) und eine große Anzahl von Handgranaten wurden in dem Camper gefunden, sagte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, auf APA-Anfrage zu einem Bericht der „Kronen Zeitung“ vom Dienstag. Der slowenische Lenker befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige sage bisher, er habe von den Waffen nichts gewusst, er habe lediglich den Auftrag gehabt, den Camper nach Deutschland zu überstellen, sagte Kitz. Die Ermittlungen zu dem Waffenfund führt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Zu den Auftraggebern gibt es bereits ein Verfahren in Slowenien. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat den Behörden im Nachbarland angeboten, die Ermittlungen an sie abzutreten, damit die Verfahren zusammengeführt werden können.