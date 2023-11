Ein 51-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien war am Samstagvormittag in einem Waldstück in Tragenwinkel, Gemeinde Fresach, Bezirk Villach Land, mit Holzerntearbeiten beschäftigt. Als er einen umgestürzten Baum mit 40 Zentimeter Durchmesser mit der Motorsäge vom Wurzelteller absägen wollte, blieb die Motorsäge stecken. Der 51-Jährige hielt diese fest, um zu verhindern, dass sie im steilen Gelände abrutscht. Plötzlich brach der Baumstamm und traf den 51-Jährigen am Oberkörper. Der Mann wurde weggeschleudert und dadurch unbestimmten Grades verletzt.