Blauer Himmel, die Landschaft ganz in Weiß gehüllt. Es sind traumhafte Bilder, die uns am Samstag aus einigen Kärntner Skigebieten erreichen. Während der Regen in den vergangenen Tagen in tieferen Lagen für Probleme sorgte, gibt es auf vielen Bergen bereits einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Winter. So liegen etwa am Katschberg bereits rund 40 Zentimeter Schnee. „Wir können es kaum erwarten, in die Skisaison zu starten“, schreiben die Bergbahnen Katschberg am Samstag.

In den Hohen Tauern gab es 30 Zentimeter Neuschnee und auf der Villacher Alpe sind es rund 15 Zentimeter. Aber auch die Turracher Höhe oder die Gerlitzen präsentieren sich bereits als Winterwunderland. „Den meisten Neuschnee gab es in Oberkärnten“, so Ubimet-Meteorologe Michele Salmi.

Mit dem nächsten Tief, das am Samstag auf Kärnten zusteuert, kommen wieder ein paar Zentimeter Neuschnee dazu. „Auf dem Katschberg werden es zwischen fünf und zehn Zentimeter sein. So viel wie zuletzt kommt aber nicht dazu“, so Salmi. Die neuerlichen Niederschläge werden sich vor allem auf den Unterkärntner Raum konzentrieren, die Schneefallgrenze liegt deutlich höher als zuletzt.