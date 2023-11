Auf einer Verkaufsplattform im Internet wurde eine 34-jährige Klagenfurterin fündig. Die Frau erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei, dass ihr Moped gestohlen wurde und sie es nun auf der Plattform entdeckt hätte. Dort wurde es von einer unbekannten Person zum Kauf angeboten.

Im Zuge der Ermittlungen von Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiinspektion Ferlach konnte der angebliche Verkäufer, ein in Klagenfurt wohnhafter Mann aus Ungarn ausgemittelt werden. Das gestohlene Moped wurde in einem Innenhof in Klagenfurt aufgefunden und sichergestellt. Der Mann zeigt sich zum Diebstahl nicht geständig. Er wird angezeigt.