Schwerer Unfall am Nationalfeiertag am Matschacher Gupf in der Gemeinde Feistritz im Rosental: Gegen 17 Uhr wurde ein 29-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien im Zuge von Schlägerungsarbeiten in steilem Gelände von einem herunterfallenden Ast eines noch stehenden Buchenbaumes am Kopf getroffen. Der Arbeiter stand zu diesem Zeitpunkt unter diesem Baum, welcher von einem gefällten und mit der Seilwinde bergwärts gezogenen Fichtenstamm gestreift wurde. Durch die Erschütterung löste sich ein trockener, schwerer Ast und traf den Arbeiter am Kopf. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.