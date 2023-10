Der Einkaufswagen in XXL-Größe war in Klagenfurt weithin sichtbar. Hunderte Schülerinnen und Schüler sowie viele Passanten unterstützten die Aktion „Kilo gegen Armut“ der „youngCaritas“. Durchgeführt wurde diese im Rahmen der „72 Stunden ohne Kompromiss“ gemeinsam mit der Katholischen Jugend auf dem Neuen Platz in Klagenfurt. Dabei wurden für die Inlandshilfe der Caritas für Menschen in Not lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt.