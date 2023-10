Vergangenen Sonntag konnten ein Kärntner Schüler und ein weiterer Fahrgast in Wolfsberg trotz Sitzplatzreservierung in der Ersten-Klasse nicht in den ÖBB-Intercitybus von Klagenfurt nach Graz einsteigen. Statt des Busses mit Erster-Klasse-Abteil im oberen Stockwerk kam nur ein einstöckiger 15-Meter-Bus. Der Bus mit weniger Sitzplätzen war schon ab Klagenfurt voll besetzt. Die ÖBB erklärte den Vorfall mit einem technischen Gebrechen. Ein gleichwertiger Bus beziehungsweise zwei einstöckige Busse als Ersatz standen nicht zur Verfügung. „Höhere Gewalt“, nannte es der Pressesprecher der ÖBB, Herbert Hofer, auf Anfrage der Kleinen Zeitung und entschuldigte sich bei den stehengelassenen Fahrgästen für das „einmalige“ Ereignis.