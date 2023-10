Des einen Freud, des anderen Leid - so heißt es in einem alten Sprichwort. Ein Sprichwort, das auf den Zugverkehr in Mittelkärnten zutreffen könnte. Denn mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn verkürzt sich nicht nur die Fahrzeit zwischen Graz und Klagenfurt erheblich, sie bedeutet auch das Wegfallen von 16 Railjet- und Intercityverbindungen durch den Bezirk St. Veit über die Obersteiermark nach Wien oder Graz. Diese sogenannte „alte Südbahn“ könnte bald an Attraktivität verlieren, wie die Gewerkschaft „vida“ befürchtet.