Das Land Kärnten hält fest, dass Testungen auf das Coronavirus genau nach den Vorgaben der Bundesregierung erfolgen, welche diese in ihrem nach wie vor gültigen Erlass formuliert hat. Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner appellieren daher heute, Montag, an den Bund, die angekündigte neue Teststrategie rasch fertigzustellen. Zur von der Bundesregierung angekündigten Maskenpflicht beim Einkauf in Supermärkten gibt es ebenfalls eine Forderung aus Kärnten: LHStv.in Prettner hat in der aktuell stattgefundenen Videokonferenz der Gesundheitsreferenten mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober eingeworfen, dass auch das entsprechende Material zur Verfügung gestellt werden müsse.