Die Ärzte und Ärztinnen sind mit Sanitätern des Samariterbundes unterwegs. Diese helfen auch beim Anlegen der Schutzkleidung © Samariterbund Kärnten

Nur wenige Tage lagen zwischen der Ankündigung und dem Start des Covid-19-Visitendienstes, dessen Autos seit dem 21. März in ganz Kärnten unterwegs sind. Vier Rettungswagen des Samariterbundes stehen an der Leitstelle in Villach bereit. Ein Sanitäter bringt die Visitenärzte zu den Patienten in Ober- und Unterkärnten: Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert und erkrankt sind, Menschen, die als Verdachtsfall oder Kontaktperson unter Quarantäne stehen und anderweitig erkrankt sind oder Menschen, die sich aus Eigenschutz in Selbst-Quarantäne begeben haben und medizinische Betreuung benötigen. Der Visitendienst stellt auch eine wesentliche Entlastung für die Hausärzte und Hausärztinnen dar, denn sie werden dringend gebraucht und daher soll jedes vermeidbare Infektionsrisiko von ihnen ferngehalten werden.