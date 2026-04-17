Ein Urlaub für die Tonne. Das soll künftig das Motto von Touristinnen und Touristen in Berlin werden. Die deutsche Hauptstadt plant nämlich etwas Besonderes: Belohnungen, Gutscheine und ermäßigte/freie Eintritte fürs Müllsammeln.

Hintergrund des Pilotprojekts BerlinPay ist das Themenjahr Wassertourismus. Die Stadtverwaltung will verantwortungsvolles Engagement rund um die Spree und die anderen Berliner Gewässer sichtbar machen und wertschätzen, heißt es in der Projektbeschreibung. Welche Vorteile es genau für die Touristinnen und Touristen, die sich an der Initiative beteiligen, geben wird, steht noch nicht fest. Aktuell sucht die Stadt Partner, die offizielle Präsentation ist für den 13. Mai angesetzt.

Berlin folgt damit dem Vorbild von Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen, die vergangenen Sommer die sogenannte CopenPay-Initiative gestartet hat. 90 Institutionen schlossen sich an, belohnt wurden neben dem Müllsammeln beispielsweise auch Zugreisen oder lange Aufenthalte (länger als vier Tage). Auch in Berlin soll nicht nur das Müllsammeln wertgeschätzt werden, sondern unter anderem auch die Unterstützung sozialer Projekte oder die Verschönerung des Kiezes. Belohnt werden sollen nicht nur die Gäste, sondern auch die lokale Bevölkerung.

Müllsammler auch in der Steiermark und Kärnten unterwegs

Dass Müll nicht mehr nur von den Profis gesammelt wird, sondern sich auch Freiwillige in den Dienst der Umwelt stellen, hat längst auch in heimischen Gemeinden und Städten Tradition. In der Steiermark findet heuer bereits zum 18. Mal der große steirische Frühjahrsputz statt. Von 21. März bis 9. Mai werden gemeinsam Abfälle von Wäldern, Wiesen, Bachufern oder Grünanlagen entfernt. In Graz nahmen im Zuge dessen dutzende Helferinnen und Helfer vergangenen Samstag an der Muruferreinigung teil.

In Kärnten wiederum entmüllten rund 40 Freiwillige im vergangenen August auf Stand-up-Paddelboards und in Kajaks 32 Kilometer Drauufer. Die von St. Pauls Bürgermeister Stefan Salzmann (SPÖ) organisierte Umweltaktion fand bereits zum vierten Mal statt, Kleine-Zeitung-Redakteur Gerfried Ambrosch paddelte mit: