Seit Tagen herrscht auf den Betriebsgeländen der Straßenmeistereien in Spittal, Winklern und Greifenburg sowie Hermagor und Kötschach-Mauthen reges Treiben: Am 15. April werden die Fahrzeuge auf die Sommersaison und den Mähbetrieb umgestellt. Schneepflüge, Schaufeln und Schneestangen verschwinden in den riesigen Lagerhallen. Witterungsbedingt konnte schon früher mit Frühjahrsputz der Landesstraßen begonnen werden. Dabei werden Fahrbahnen, Brückenübergänge, Straßendurchlässe und Entwässerungsanlagen von Schmutz und Streumittelrückständen befreit. 420 Straßenkilometer im Bezirk Spittal und 230 im Bezirk Hermagor gelten es zu reinigen.

Ähnliche Arbeiten finden dieser Tage auch bei den Stützpunkten der Asfinag statt. Während in der Autobahnmeisterei Lieserhofen am 15. April der Sommerbetrieb beginnt, wurde in den Autobahnmeistereien Villach und St. Michael bereits am 1. April umgerüstet. Der Schwerpunkt liegt seitdem in Grünraum-, Forstarbeiten, Mäharbeiten entlang der Autobahn, Reinigung und Wartung der Gewässerschutzanlagen, Fahrbahnsanierungen, Brückenreinigungen, Markierungsarbeiten, Baustellenabsicherungen und Tunnelwäsche.

In den Sommermonaten kümmert sich die Asfinag unter anderem um die Reinigung der Tunnel © Asfinag

© Asfinag

Alte Autos und eine Couch

Auch das Einsammeln von Müll entlang der Straßen sowie bei Rast- und Parkplätzen gehört in den Sommermonaten zu den täglichen Aufgaben der Straßen- und Autobahnmeistereien. Noch immer werden Getränkedosen, Plastik, Becher und Co. achtlos in der Natur entsorgt, liegen gelassen oder gar während des Fahrens aus dem Fenster geworfen. Neben Hausmüll beziehungsweise Restmüll sind unter den „Fundstücken“ leider häufig auch Sonder- und Sperrmüll, heißt es aus dem Straßenbaureferat des Landes Kärnten. „Das reicht von alten Matratzen bis hin zu Autobatterien oder -reifen. In der Vergangenheit wurden auch schon illegal entsorgte Kühlschränke aufgefunden“, erzählt man.

Die Liste der gefundenen Gegenstände ist auch bei der Asfinag lang. „Unsere Mitarbeiter finden Hausmüll auf den Parkplätzen, Plastikflaschen, Essensabfall, Altreifen, hin und wieder alte Autos, die abgestellt werden, und alte Fahrräder“, berichtet Asfinag-Pressesprecher Walter Mocnik. Besonders skurill waren ein Rollator und eine Couch, die unter den Brücken abgestellt wurden. Beide Gegenstände wurden vom Team der Autobahnmeisterei Lieserhofen eingesammelt und fachgerecht entsorgt. Sperrmüll sei hingegen stark zurückgegangen und falle kaum noch an, teilt die Autbahnmeisterei St. Michael mit.

Der achtlos entsorgte Müll wird von den Teams der Asfinag und der Straßenmeisterein eingesammelt und fachgerecht entsorgt © Asfinag

Kampagnen für mehr Umweltbewusstsein

Seit der Einführung Einwegpfandsystem für PET-Flaschen und Metalldosen im Januar 2025 in Österreich (pro Gebinde werden 25 Cent Pfand erhoben, die beim Kauf gezahlt und bei Rückgabe zurückerstattet werden) sei ein Rückgang von achtlos weggeworfenen Getränkedosen und -flaschen spürbar, so das Straßenbaureferat. Zahlenmäßig lasse sich das jedoch noch nicht erfassen. Eine andere Wahrnehmung hingegen haben die Teams der Asfinag. Sie bemerken keinen positiven Einfluss des Pfandsystems bei den Säuberungsarbeiten.

Müll in der Natur ist ein leidiges Thema, dem man wohl nie Herr werden kann. Und doch versuchen die Straßenmeistereien und die Asfinag unermütlich mittels Kampagnen, Pressearbeit oder durch Sprüche auf den Wechseltextanzeigen für mehr Umweltbewusstsein zu sorgen.