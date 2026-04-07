Während der Februar die Frühlingsgefühle der Osttirolerinnen und Osttiroler kaum weckte, herrschte in den großen und kleinen Gärtnereien des Bezirks bereits reges Treiben, denn die Vorbereitungen für den Start in die Gartensaison liefen auf Hochtouren. „Für uns startet damit eine besonders arbeitsintensive Zeit, in der wir die kommende Saison planen und vorbereiten“, sagt Familie Wibmer, die in Oberlienz die gleichnamige Gärtnerei betreibt und auf die Unterstützung von acht bis zehn Mitarbeitern zählen kann.

In den meterlangen Gewächshäusern beginnt zu dieser Zeit die Produktion der Balkon- und Beetpflanzen. „Diese werden selbst großgezogen und sind dadurch optimal an das raue Osttiroler Klima angepasst. In der Baumschule kümmern wir uns um die überwinterten Pflanzen. Sie werden gedüngt, umgetopft und für den neuen Austrieb vorbereitet. Gleichzeitig stellen wir neue Ware auf, damit unser Sortiment wieder vollständig ist. Im Bereich Pflasterung und Gartengestaltung starten wir Anfang bis Mitte März mit den Baustellen unserer Kunden“, berichtet die Familie von den Arbeiten hinter den Kulissen.

Ein paar Wochen vor Ostern nimmt die Verkaufssaison Fahrt auf. In dieser Zeit werden Frühjahrsblüher wie Violen, Bellis oder Ranunkeln gepflanzt. Auch Salate und erste Kräuter wie Schnittlauch können bereits in geschützten Hochbeeten oder kleinen Gewächshäusern gesetzt werden.

Aufwendige Grundreinigung

Alle Hände voll zu tun haben auch Carina und Armin Wibmer. In Matrei betreiben sie „Armin‘s Gartencenter“. „Anfang Februar starten wir mit der gründlichen Reinigung und Desinfektion der gesamten Gärtnerei“, erzählt Carina Wibmer. „Die eigentliche Saison startet Anfang März. Zu diesem Zeitpunkt können wir erste Frühlingsboten wie Stiefmütterchen, Ranunkeln, Primeln, Narzissen, Bellis und viele andere Pflanzen setzen.“

Ungebremste Wünsche und Herausforderungen

Farbenfroh darf es in den Gärten und auf den Balkonen der Osttiroler nach den langen Wintermonaten sein. „Es ist deutlich spürbar, dass sich unsere Kunden nach bunten Blumen sehnen“, weiß Carina Wibmer. Diesen Wunsch könne auch die angespannte wirtschaftliche Situation nicht bremsen. „Wir merken kaum ein verändertes Kaufverhalten. Pflanzen und Farben tun den Menschen nach dem Winter einfach gut und erhöhen die Lebensqualität“, sagt Familie Wibmer. Der Trend zum Garteln, der schon vor Corona sehr stark war, hat sich während der Lockdowns nochmals verstärkt und sei ungebrochen hoch.

Wie in den Jahren zuvor bleiben die Herausforderungen für die Osttiroler Gärtnereien dieselben: steigende Heizkosten, Liefergebühren und Einkaufspreise sowie hohe Treibstoffpreise. Auch die Veränderung des Klimas bringe die Branche ins Schwitzen. Hohe Temperaturen im Frühjahr würden den frühen Austrieb winterharter Pflanzen im Freiland fördern. „Kommen danach jedoch nochmals Frost und kalter Wind, werden die frischen Triebe, Blätter und Blüten häufig geschädigt oder sie erfrieren, was die Pflanzen deutlich zurückwirft. In der Regel sind wir in der Lage, diese gut zu meistern und unsere Kunden zufrieden zu stellen“, gibt sich Carina Wibmer kämpferisch.