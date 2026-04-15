Wer kennt das nicht: Man sitzt eingeklemmt zwischen Mitreisenden und soll irgendwie auf einem 16-Stunden-Flug schlafen. Air New Zealand hat sich des Problems angenommen – und eine Lösung gefunden, die so simpel wie genial klingt: Stockbetten im Flugzeug, mitten in der Economy Class.

Neu im Angebot ab November 2026

Ab November dieses Jahres werden Passagiere auf dem Langstreckenflug zwischen Neuseeland und New York erstmals die Möglichkeit haben, ihren Sitz gegen eine flache Schlafkapsel zu tauschen. Das sogenannte „Skynest“ – sechs Schlafkapseln in einer Stockbett-Anordnung, untergebracht zwischen der Economy- und der Premium-Economy-Kabine eines Boeing 787-9 Dreamliners – ist weltweit das erste Angebot dieser Art für Reisende abseits der Business- oder First-Class. Gebucht werden kann das Erlebnis schon ab dem 18. Mai.

Der Preis für eine vierstündige Sitzung beginnt bei 495 Neuseeland-Dollar, umgerechnet rund 250 Euro © Air New Zealand

Der Preis für eine vierstündige Sitzung beginnt bei 495 Neuseeland-Dollar, umgerechnet rund 250 Euro. Keine Kleinigkeit, zugegeben – aber gemessen daran, was ein Business-Class-Ticket kostet, erschwinglich für alle, die auf einem der längsten Linienflüge der Welt wenigstens ein paar Stunden ordentlich schlafen möchten. Jede Kapsel bietet eine Matratze in voller Länge – rund 203 Zentimeter lang, an den Schultern etwa 64 Zentimeter breit. Frisches Bettzeug mit Polster, Leintuch und Decke, Privatsphäre-Vorhang sowie stimmungsvolle Beleuchtung, die auf natürliche Schlafzyklen abgestimmt ist, sind inklusive.

Hinzu kommen persönliche Ablage, USB-Ladeanschlüsse, ein Leselicht, eine Belüftungsdüse und ein Crew-Rufknopf. Ein sogenanntes „Nestcessities“-Kit mit Schlafmaske, Ohrstöpseln, Socken und Hautpflegeprodukten rundet das Paket ab. Die Sitzungen finden zwischen den Mahlzeiten statt und sind so konzipiert, dass Reisenden genug Zeit bleibt, um anzukommen, zu schlafen und sanft wieder aufzuwachen. Pro Flug stehen zunächst zwei Sitzungen zur Verfügung – eine klare Einschränkung, die man im Kopf behalten sollte: Bei 172 Passagieren in Economy und Premium Economy verteilen sich die begehrten Plätze auf nur sechs Kapseln. Schnell sein lohnt sich.

Das Skynest ist kein Schnellschuss: Laut Air New Zealand wurde das Konzept über mehrere Jahre entwickelt und mit mehr als 200 Kundinnen und Kunden getestet. Ursprünglich für 2024 geplant, verzögerte sich die Einführung – nun ist es so weit. Nikhil Ravishankar, CEO von Air New Zealand, betont die strategische Bedeutung des Projekts für ein Land, das geografisch so weit von allem entfernt liegt: „Für ein so abgelegenes Land wie Neuseeland spielt die Reise eine entscheidende Rolle.“

„Reisen von und nach Neuseeland überschaubarer“

Der Tourismus sei eine 46-Milliarden-NZD-Branche (umgerechnet 23 Milliarden Euro), aber das Wachstum hänge von der Bereitschaft der Reisenden ab, viele Stunden in der Luft zu verbringen, um hierher zu gelangen. Das Skynest solle genau das erleichtern: „Indem wir mehr Menschen die Chance geben, sich auf Ultra-Langstreckenflügen richtig auszuruhen, wird das Reisen von und nach Neuseeland überschaubarer“, erklärt der CEO von Air New Zealand.

Das Skynest reiht sich ein in eine Tradition der neuseeländischen Fluggesellschaft: Bereits 2010 führte Air New Zealand die sogenannte „Skycouch“ ein – ein cleveres System, bei dem sich die Fußstützen von drei Sitzen hochklappen lassen, sodass eine Art flaches, kurzes Bett entsteht. Das Skynest ist verfügbar für Passagiere ab 15 Jahren, die einen Sitz in der Economy oder Premium Economy auf den New-York-Flügen gebucht haben – die über Auckland laufen und auch australische Städte anbinden. Eine zweite Sitzung kann übrigens nicht gebucht werden: Volle acht Stunden Bettluxus in der Luft bleiben also weiter ein Wunschtraum.