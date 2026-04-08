Die Krise im Nahen Osten ist in der Steiermark spürbar – aber nicht so, wie man sie vielleicht vermuten möchte. Der große Buchungsboom wie in den Corona-Jahren, als viele Gäste verstärkt auf Urlaub im eigenen Land setzten, sei derzeit nicht zu erkennen, schildert Max Schlögl, Geschäftsführer von Gruber-Reisen, die aktuelle Lage.

Vielmehr sei derzeit eine ganz spezielle Mischung aus Reiselust, Vorsicht und Preisvergleich gegeben: Wer innerhalb Europas Urlaub machen wolle, buche laut Max Schlögl grundsätzlich wie gewohnt – besonders stark nachgefragt seien dabei klassische Ziele wie Kroatien, Italien und Griechenland.

Bei Fernreisen in direkt oder indirekt von der Krise betroffene Regionen werde hingegen vorerst abgewartet. Zudem seien die steigenden Kerosinpreise ein weiterer Unsicherheitsfaktor, weil sie Flugreisen zusätzlich verteuern.

Max Schlögl, Geschäftsführer von Gruber Reisen, spricht von einer speziellen Mischung aus Reiselust, Unsicherheit und Preisvergleich © Gruber/jokesch

Trotz aller Unsicherheit sei die Urlaubslust ungebrochen, sagt Schlögl. 2026 werde aber ein „extrem kurzfristiges Buchungsjahr“ mit noch mehr Preisvergleich als bisher.

Urlaub ja – aber der Rotstift fährt mit

Ein Blick in die Region bestätigt dieses Bild: Andreas Grammer, Geschäftsführer im Hotel & Restaurant Stainzerhof in Stainz beschreibt die Vorbuchungen für die nächsten Monate und den Herbst als gut.

Gleichzeitig sei vor allem der April noch schwer einzuschätzen, weil viele sich sehr kurzfristig für einen Urlaub entscheiden. Zudem werde genauer verglichen und verstärkt nach Angeboten gesucht. Insgesamt, so Grammer, seien die Gäste deutlich preissensibler geworden.

Im Stainzerhof sei man für den Sommer gut gebucht, die Gäste würden aber gezielt nach Angeboten suchen, sagt Geschäftsführer Andreas Grammer © KLZ / Katrin Ruckenstuhl

Steiermark Tourismus-Sprecherin Ute Hödl bringt es auf den Punkt: Gespart wird nicht am Urlaub, sondern im Urlaub. Auch Max Schlögl von Gruber-Reisen sieht das so. Familien würden verstärkt All-inclusive-Angebote buchen, weil die Kosten damit von Anfang an besser kalkulierbar seien.

Familien buchen verstärkt All inclusive-Angebote, um die Kosten überschaubar zu halten © Andreas Lieb

Keine Kriegsgewinner

Dass die Südweststeiermark automatisch von der Nahost-Krise profitiert, will in der Region niemand behaupten. Thomas Pichler vom Weinlandhof in Gamlitz weist diese Logik ausdrücklich zurück. Man wolle keinesfalls den Eindruck erwecken, ein Krieg bringe dem Betrieb mehr Geschäft.

Vielmehr sei es noch zu früh, um seriös von einem Plus zu sprechen. Sein Eindruck: Das Buchungsverhalten sei derzeit „ganz normal“, Stornierungen wegen der Krise gebe es nicht. Gleichzeitig gibt Pichler zu bedenken, nicht auf die steigenden Kosten zu vergessen, die der Krieg im Nahen Osten mit sich bringe – von Sprit bis Entsorgung. Sein nüchterner Befund: „So viel Positives wird nicht sein, wie Negatives kommen wird.“

Thomas Pichler, Hotelier in Gamlitz (Weinlandhof) verweist auf die steigenden Kosten im Zusammenhang mit der Nahost-Krise © Stiefkind Fotografie

Ähnlich vorsichtig ist Herbert Germuth, Vorsitzender im Tourismusverband Südsteiermark. Gerade zu Saisonbeginn sei vieles noch stark wetterabhängig. Schönes Wetter bringe kurzfristig Buchungen, schlechte Prognosen bremsten. Dass Gäste in Anbetracht der Krise „wieder auf uns zurückkommen“ könnten, hält er für möglich – belastbare Zahlen sieht er dafür aber noch nicht.

Bleiben die Incoming-Gäste aus?

Nicht außer Acht gelassen werden dürfe in diesem Zusammenhang der Incoming-Tourismus, betonen die Touristiker: Denn aus direkt oder indirekt betroffenen Ländern sowie über wichtige Drehkreuze in der Golfregion reisen normalerweise auch zahlungskräftige Gäste nach Österreich an. Fallen diese Verbindungen krisenbedingt weg oder bleibt die Nachfrage wegen des Krieges aus, könnte das auch hierzulande spürbar werden. Wie stark sich diese Ausfälle tatsächlich auf die Steiermark auswirken, lasse sich derzeit aber noch nicht seriös abschätzen.