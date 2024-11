In einem kleinen Dorf in Sambia hat eine Großmutter namens Margret Chola unerwartet Berühmtheit erlangt. Als „Legendary Glamma“ begeistert die Mitte 80-Jährige auf Instagram über 225.000 Menschen mit ihrer ausgefallenen und glamourösen Mode. Was als spontane Idee ihrer Enkelin Diana Kaumba begann, entwickelte sich zu einem globalen Phänomen.

Diana, eine Stylistin aus New York, besuchte 2023 ihre Heimat, um den zweiten Todestag ihres Vaters zu gedenken. Er hatte Dianas Liebe zur Mode geprägt, da er stets Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild legte. Während ihres Aufenthalts hatte Diana einige ihrer sorgfältig ausgewählten Outfits ungetragen gelassen. Kurzentschlossen schlug sie ihrer Großmutter – „Mbuya“ in der Bemba-Sprache – vor, ihre Mode auszuprobieren. Zu Dianas Überraschung willigte Mbuya begeistert ein: „Warum nicht? Wenigstens wirst du dich an mich erinnern, wenn ich nicht mehr da bin.“

Ihr erstes Outfit, ein silberner Hosenanzug, wurde vor der Kulisse von Mbuyas ländlicher Umgebung fotografiert: ein Bauernhof mit Ziegelhäusern, Mangobäumen und Maisfeldern. Diana postete das Bild online – und innerhalb von Minuten gingen tausende Likes und Kommentare ein. Mit jeder neuen Fotoserie wuchs die Fangemeinde, insbesondere nach einem viralen Bild im April 2024, in dem Mbuya ein rotes Adidas-Kleid, goldene Ketten und eine funkelnde Krone trug.

Accessoires runden das Gesamtbild perfekt ab

Die Fotos zeigen Mbuya in außergewöhnlichen Kombinationen: von einem Fußballtrikot über schillernde Paillettenoberteile bis hin zu Jeans und einer blonden Perücke, die ihre Lieblingsoutfits wurden. Accessoires wie Sonnenbrillen, Hüte und Perlenketten verleihen den Looks den letzten Schliff. Ein besonderer Hingucker war eine Aufnahme mit einer Ziege, die – passend zu Mbuya – mit Perlen geschmückt wurde.

© Screenshot/Instagram (legendary_glamma)

Doch das Projekt ist mehr als nur Mode. Es hat Diana und Mbuya einander nähergebracht und zeigt, dass ältere Menschen noch viel zu geben haben. „Vergesst nicht, sie zu lieben und wertzuschätzen“, betont Diana. Die Zusammenarbeit hat auch Mbuyas schwierige Vergangenheit beleuchtet: eine Kindheit bei den Großeltern, eine frühe Zwangsheirat und der Kampf, dieser Ehe zu entkommen. Trotz dieser Herausforderungen findet Mbuya nun neue Lebensfreude. „Ich wache jeden Tag mit einem Ziel auf, weil ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt mich sehen wollen“, sagt sie.

Die „Granny Series“ inspiriert weltweit, das Leben zu genießen und keine Angst vor gesellschaftlichem Urteil zu haben. Mbuyas Botschaft ist klar: „Vergib dir selbst für deine Fehler. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber deine Zukunft gestalten.“