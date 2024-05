„Dann sollen sie halt Kuchen essen.“ Diese Worte soll Marie-Antoinette in Zeiten großer Armut und einer Hungersnot in Frankreich gesagt haben. Das US-Model und Influencerin Haley Kalil (31), auch bekannt als Haley Baylee, hat nun mit diesem Satz in einem TikTok-Video eine Diskussion um die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich angestoßen.

Elitäre Met Gala

Alles begann mit der Met Gala New York, wo die 31-Jährige als Moderatorin für den Sender E! hinter den Kulissen Stars interviewte. Die Met Gala gilt als eines der exklusivsten und elitärsten Events in der Mode-Branche. Man muss von Veranstalterin und Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour eingeladen werden, ein Ticket kostet 75.000 Dollar.

Das Motto heuer lautete: The Garden of Time. So erschien Kalil in einem Kleid aus Blumen. Für ihre eigenen Kanäle hatte sie ein Video angelehnt an Marie-Antoinette mit dem Sound „Let them eat cake“ gepostet. Es wurde mittlerweile gelöscht. Doch was einmal im Netz ist, bleibt im Netz, und viele Userinnen und User haben darauf reagiert.

Die echten „Hungerspiele“

Das Entsetzen ist groß, da die Kluft zwischen Arm und Reich immer deutlicher wird. Auch der Mittelschicht fällt es deutlich schwerer, ihren Alltag finanziell zu stemmen. Viele sehen Ähnlichkeiten von einer elitären Veranstaltung wie der Met Gala und dem verarmenden Volk im Film „The Hunger Games“. Immer mehr Userinnen und User kommentieren nun, sie würden aus dem armen Distrikt 12 zuschauen.

„Watching from District 12“ in Anspielung auf den armen Distrikt aus dem Film „The Hunger Games“ © Screenshot TikTok

Gleichzeitig hat sich auch eine Protestwelle auf TikTok entwickelt, wo dazu aufgerufen wird, bedeutende Stars und Influencer zu blockieren. Denn diese bezögen ihren Ruhm nur durch die Aufmerksamkeit der Fans. Neben Kalil stehen auch die Kardashians, Beyoncé und viele mehr auf dieser Liste.

Kalil hat sich mittlerweile in einem Video für den Sager entschuldigt. Sie sei sich ihrer Verantwortung bewusst, mit so einer großen Reichweite eine Vorbildfunktion zu haben. Sie gehöre nicht zur Elite, sondern sei eine normale Person. Da ihr Einkommen jedoch deutlich über dem Durchschnittseinkommen geschätzt wird, zweifeln viele diese Aussage an.