Chiara Ferragni (36) und Fedez (34, geb. Federico Leonardo Lucia) gehören zu den ganz Großen des italienischen Promi-Kosmos. Sie zählt zu den erfolgreichsten Mode-Influencerinnen der Welt und er selbst ist Sänger und Rapper. Fünf Jahre nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018 scheiterte die Ehe nun, Gerüchte um die Trennung kursierten schon seit Anfang des Jahres. Die beiden hatten dazu aber noch keinen konkreten Kommentar abgegeben.

Bis jetzt, denn Fedez bestätigte in der italienischen Talkshow „Belve“ unter Tränen das Liebes-Aus. Einen bestimmten Grund nannte er nicht, aber als Paar hätten sie „viele schwere Momente durchlebt“. Als Beispiel nannte er seine Krebserkrankung, wegen der 2022 ein Tumor an seiner Bauchspeicheldrüse entfernt werden musste.

Betrug und gesellschaftlicher Abstieg?

Italienische Boulevardmedien orten als weiteren Grund für die Trennung die Betrugsvorwürfe, die das Paar in den letzten Monaten beschäftigt hat. Vor Kurzem leitete die Staatsanwaltschaft in Mailand nämlich Ermittlungen gegen Ferragni ein, wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit angeblichen Wohltätigkeitsaktionen.

Die Vorwürfe betreffen die Vermarktung eines von Ferragni „entworfenen“ Weihnachtskuchens des Süßwarenhersteller Balocco. Die Vermarktung wirkte auf Kundinnen und Kunden so, als würden Spenden für krebskranke Kinder gesammelt werden, was nicht ganz der Wahrheit entsprach.

Zwar versprach das Lebensmittelunternehmen, einen Teil der Einkünfte an das Kinderspital Regina-Margherita in Turin zu spenden, allerdings wurden dem Spital schon lange vor der Aktion 50.000 Euro überwiesen. Unabhängig von den tatsächlichen Verkaufszahlen. Für dieses Unternehmen wurden Ferragni und Balocco vom Wettbewerbsamt mit einer Summe von einer Million Euro wegen „unlauterer Geschäftspraktiken“ bestraft.

Berichten zufolge sollen die Staatsanwälte nun weitere Wohltätigkeitsinitiativen untersuchen, die in Verbindung mit der 36-Jährigen stehen. Bei Kampagnen für Ostereier und einer Puppe gab es möglicherweise ähnliche Muster.

Nur wohlwollende Worte für Ferragni

Obwohl sie die Beziehung beendet haben, findet Fedez nur positive Worte für seine Noch-Ehefrau: „[...] sie ist die Mutter meiner Kinder und wird immer die wichtigste Frau in meinem Leben bleiben, egal, was passiert.“ Böses Blut scheint zwischen der Influencerin und dem Musiker also nicht zu herrschen.