Dieses Glamour-Paar gehört nicht nur in Italien zu den bekanntesten Gesichtern der Promi-Welt: Der 36-jährige Instagram-Star Chiara Ferragni - erst kürzlich wegen einem Spendenskandal in die Schlagzeilen geraten - und Ehemann Federico Leonardo Lucia, der unter dem Künstlernamen Fedez als Rapper Erfolge feiert, sind auch im Ausland vielen ein Begriff.

Krisengerüchte

In der letzten Zeit wurden beim Promi-Paar immer wieder Krisengerüchte laut. Verheiratet seit 2018, sollen die beiden bereits seit einigen Wochen mit Eheproblemen zu kämpfen haben. Nun scheint es endgültig ernst zu werden: Laut Berichten in italienischen Medien soll der 34-jährige Fedez bereits aus der gemeinsamen Villa in Mailand ausgezogen sein und Ferragni eine Scheidungsanwältin konsultiert haben.

Spekulationen über eine mögliche Trennung wurden bisher von Ferragni und Fedez weder bestätigt noch dementiert. Die Star-Bloggerin, die kürzlich von Paparazzi in Mailand abgefangen worden war, bat lediglich um Privatsphäre: „Ich habe nichts zu sagen, tut mir leid. Kann ich in Ruhe zum Psychologen gehen?“ Ihr aktuelles Befinden beschrieb Ferragni auf Nachfrage als „schmerzhaften Moment“. Ein Foto der 36-Jährigen ohne Ehering sorgte ebenfalls für Irritation unter ihren Fans und nährte Vermutungen über eine mögliche Ehekrise.

Auftritt in italienischer Talkshow

Mit Spannung wurde deswegen auch der Auftritt der zweifachen Mutter in der italienischen Talkshow „Che Tempo Che Fa“ am Sonntagabend erwartet. Moderator Fabio Fazio ließ es sich nicht nehmen, die Mode-Influencerin auf ihre angebliche Ehekrise anzusprechen. Viel Neues ließ sich die Mutter zweier Kinder jedoch nicht entlocken: „Es ist eine Krisenzeit, die hatten wir schon einmal… Die Krise ist etwas stärker, also mal sehen, ich weiß es nicht“.

Spendenskandal und Betrugsvorwürfe

Aktuell sieht sich die Mode-Bloggerin, der fast 30 Millionen Fans auf Instagram folgen, zudem mit Ermittlungen wegen Betrugs konfrontiert. Diese betreffen die Vermarktung eines von ihr für den Süßwarenhersteller Balocco „entworfenen“ Weihnachtskuchen. Die Vermarktung des beliebten „Pandoro“ hatte bei den Kunden den Eindruck erweckt, dass Spenden für krebskranke Kinder gesammelt wurden.

Das Lebensmittelunternehmen, das den Kuchen produziert, versprach, einen Teil der Einkünfte an das Kinderspital Regina-Margherita in Turin zu spenden. Jedoch überwies Balocco dem Spital lange vor der Aktion 50.000 Euro - unabhängig von den tatsächlichen Verkaufszahlen.

Tumorerkrankung bei Fedez

Die Eltern eines Sohnes und einer Tochter galten lange als Vorzeigeehepaar, das jedem Schicksalsschlag trotzte. So wurde bei Fedez im März 2022 ein seltener Tumor an der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert. Eine sechsstündige Operation rettete ihm das Leben. „Danke an meinen wunderbaren Mann, der so hart gekämpft hat und für unsere Familie so tapfer war“, streute Ferragni ihrem Ehemann damals Rosen.