Ganz schön dreist, wie Betrüger im kalifornischen Los Angeles versucht haben, eine Versicherung abzuzocken. Die vier Männer hatten laut der zuständigen kalifornischen Behörde behauptet, dass ein Bär Ende Jänner am südkalifornischen Stausee Lake Arrowhead in ihr Auto eingedrungen sei und mit seinen Klauen erhebliche Schäden im Innenraum des Luxusautos verursacht habe.

Betrüger erstellten Video-„Beweis“

Ihrer Versicherung stellten sie auch Überwachungskamera-Aufnahmen zur Verfügung, auf denen zu sehen ist, wie der angebliche Bär auf der Beifahrerseite einsteigt und auf die Rückbank des Luxuswagens klettert. Tatsächlich aber handelte es sich dabei um eine Person in einem Kostüm, erklärte die Ermittlungsbehörde, die die Aufnahmen veröffentlichte, am Mittwoch (Ortszeit).

Um den Betrugsverdacht zu überprüfen, leiteten die Behörden das Ermittlungsverfahren "Bärenklaue" ein, und zogen demzufolge sogar einen Biologen des Wildtier-Ministeriums von Kalifornien zurate. Die Versicherungsbehörde veröffentlichte ein Foto von einem mehrteiligen Bärenkostüm und Fleischkrallen, welche Polizisten bei Durchsuchungen bei den Verdächtigen sicherstellten.

Schadensersatz über 142.000 US-Dollar

Nach einem Anfangsverdacht der Versicherung waren Ermittler auf zwei weitere Schadensmeldungen gestoßen, die die Verdächtigen bei anderen Versicherungen eingereicht hatten. Auch in diesen Fällen - am selben Datum und an derselben kameraüberwachten Stelle - war ein angeblicher Bär in hochpreisige Fahrzeuge eingestiegen und hatte Schäden verursacht. Insgesamt hatten die Betrüger einen Versicherungsschaden von knapp 142.000 Dollar (133.596,76 Euro) geltend gemacht.

Die vier Bewohner aus der Umgebung von Los Angeles wurden unter dem Vorwurf des Versicherungsbetruges und der Verschwörung festgenommen, wie die zuständige kalifornische Behörde mitteilte.