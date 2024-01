Ein 32-jähriger Mann aus der Schweiz, der als freiwilliger Helfer für eine Wildtier-Schutzorganisation in Nordthailand arbeitet, ist am Donnerstagnachmittag von einem Asiatischen Schwarzbären attackiert worden. Laut thailändischen Nachrichtenagenturen ereignete sich der Vorfall während der Fütterung. Der Mann hatte seinen Arm in das Gehege gesteckt, um das Tier zu füttern.

Plötzlich biss der Bär zu und ließ den Mann nicht mehr los. Beim Fluchtversuch schnitt sich der Freiwillige mit einem Messer den eigenen Unterarm am Ellenbogen ab, da dieser durch den Bärenangriff bereits stark beschädigt war. Ob der Arm wieder angenäht werden kann, ist derzeit ungewiss.

Mehrere Zeugen eilten zu Hilfe und brachten den Verletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus in Chiang Dao. Später wurde er zur weiteren Behandlung in ein Spezialspital verlegt. Im Internet wird der Schweizer für seine Entscheidung, sich selbst und nicht den Bären zu verletzen, als Held gefeiert. Der Asiatische Schwarzbär, um den es geht, wurde 2013 aus seinem natürlichen Lebensraum gerettet.