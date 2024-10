Hurrikan „Milton„ ist am Donnerstag mit einer Spur der Verwüstung über das Zentrum Floridas gezogen. US-Präsident Joe Biden bezifferte den angerichteten Schaden auf 50 Milliarden Dollar (45,71 Mrd. Euro).

Millionen Menschen waren im Vorfeld des Hurrikans zur Evakuierung aufgerufen worden. Es gab Berichte über lange Staus und Treibstoffmangel. Über 80.000 Menschen suchten in Notunterkünften Schutz, während andere beschlossen, in ihren Häusern zu bleiben.

Haus mit Bändern fixiert

Eine Familie aus Orlando hatte zudem eine ganz spezielle Idee, um ihr Eigenheim vor dem Hurrikan zu schützen, bevor sie sich in Sicherheit brachte: Sie band ihr Zuhause einfach mit Transportbändern fest. CNN-Reporter Brian Abel besuchte Familienvater Pedro in seinem Zuhause, bevor der Hurrikan über das Land hinwegfegte und hielt die außergewöhnliche Idee der Familie aus Puerto Rico in einem YouTube-Video fest.

Im Video zu sehen sind Pedro und seine Tochter, die voller Stolz und Zuversicht ihr mit sechs breiten Transportbändern fixiertes Haus präsentieren. Auf beiden Seiten des Hauses reichen Haken knapp zweieinhalb Meter tief in den Boden und wurden anschließend mit Zement befestigt. So solle verhindert werden, dass der Hurrikan das Dach mitreiße. Laut Pedro habe die Familie bereits in ihrer alten Heimat Puerto Rico Erfahrungen mit schweren Stürmen gemacht - dort sei diese Vorgehensweise sogar weit verbreitet, um sich vor Wirbelstürmen zu schützen.

Nach dem Durchzug des Hurrikans „Milton“ kehren die Menschen in Florida nach und nach in ihre teils zerstörten Wohnorte zurück. So auch die Familie von Pedro. Konnten die Transportbänder um ihr Eigenheim das Schlimmste verhindern? In einem Video, das die Tochter nun nach dem Hurrikan in den sozialen Medien veröffentlichte, ist tatsächlich das unversehrte Haus der Familie zu sehen. Auch wenn die Wohngegend der Familie laut eigenen Angaben nicht ganz so schwer vom Hurrikan getroffen wurde wie andere Gebiete, scheint sich die außergewöhnliche Maßnahme auf jeden Fall bewährt zu haben.

In den sozialen Medien wird dem Einsatz von Pedro und seiner Familie zum Schutz ihres Hauses jedenfalls Respekt gezollt. Viele User freuen sich für die Familie und loben ihren starken Willen im Kampf gegen die Naturgewalten.