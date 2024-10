Für fünf Frauen und fünf Männer, allesamt noch recht jung, wird ein spezieller Traum wahr – Koordinaten: 64º49‘S, 63º30‘W. Sie brechen bald nach Port Lockroy auf der Goudier-Insel westlich der Antarktischen Halbinsel auf. Pinguine zählen, Tausende Karten vom südlichsten Postamt der Welt verschicken, Schäden an einer historischen Forschungsstation reparieren, Museum und Souvenirgeschäft in Schuss halten. Und: ein spartanisches Leben am unwirtlichen Ende der Welt bewältigen – für sich und als Team.