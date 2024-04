Das Problem wächst in gewaltigem Tempo und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen. Mehr als 350 Millionen Tonnen Plastikmüll fallen laut OECD-Berechnung weltweit jedes Jahr an, weniger als ein Zehntel davon wird recycelt. Ein weiteres Fünftel wird verbrannt, der große Rest landet im besten Fall auf Deponien oder verteilt sich unkontrolliert über den Planeten. Geht die Entwicklung so weiter, erwartet die OECD bis 2060 eine weitere Verdreifachung des Kunststoffabfalls auf mehr als eine Milliarde Tonnen.