Ein erholsamer Urlaubstrip Ende August in Florida wurde für das Ehepaar William und Beverly Bryan aus Alabama zu einem Horrortrip. Der 70-Jährige kam mit starken Bauchschmerzen in ein Krankenhaus und starb wenige Stunden später. Einem Arzt war während seiner Behandlung ein fataler Fehler unterlaufen.

Es sollte ein Erholungsurlaub in ihrer Ferienwohnung für die beiden werden, doch als William Bryan starke Bauchschmerzen bekam, suchte er in einem örtlichen Krankenhaus in Florida Hilfe. Die Diagnose war schnell ausgemacht, eine geplatzte Zyste, die um die Milz herum blutete. Um weitere Komplikationen zu verhindern, wurde Bryan geraten, sich die Milz operativ entfernen zu lassen.

Ehefrau wollte Mann noch in Heimat-Bundesstaat verlegen

Seine Ehefrau Beverly wollte die Ärzte noch davon überzeugen, einen Transport ihres Mannes nach Hause zu organisieren, um ihn von seinen Ärzten behandeln zu lassen. Dies wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, ihr Mann drohe zu verbluten. Schließlich willigte das Paar ein. Mit fatalen Folgen.

Während der Operation soll dem leitenden Chirurgen ein folgenschwerer Fehler unterlaufen sein. Statt der Milz soll er die Leber entfernt haben. William Bryan verlor viel Blut, Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg, der 70-Jährige starb. Doch seinen Fehler versuchte der Chirurg, so der Vorwurf der Familie, zu vertuschen. Gegenüber der Familie hieß es, William Bryan sei aufgrund von Komplikationen bei der Milzentfernung verstorben. Das entnommene Organ, das mit „Milz“ beschriftet war, habe im Anschluss eindeutig als Leber identifiziert werden können. Dies gehe laut des Anwalts der Familie, Joe Zarzaur, aus dem chirurgischen Pathologiebericht hervor.

Behörden ermitteln

Die örtlichen Behörden haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Das Krankenhaus, in dem William Bryan infolge der Operation verstarb, äußerte sich gegenüber US-Medien nicht zu dem Fall, teilte lediglich mit, dass „unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie“. Die Angelegenheit würde untersucht.

William Bryans Witwe Beverly geht nun strafrechtlich gegen den leitenden Chirurgen vor. Sie will verhindern, dass dieser jemals wieder einen Operationssaal betreten darf.