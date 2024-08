„Es kann nicht sein, dass man auf einen wichtigen OP-Termin über ein Jahr warten muss“

Johann Koller aus St. Peter ob Judenburg schildert seine Erfahrungen, nachdem er an „Grauem Star“ erkrankt ist: Da er über ein Jahr warten musste, begab er sich in eine Privatklinik. Dafür musste er tief in die Tasche greifen.