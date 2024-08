Die „Brautübergabe“ wird in Schweden zum Politikum. Die Begleitung der Tochter in Weiß durch den Vater an den Traualtar ist eine Tradition, die in vielen Hollywoodfilmen gefeiert wird. In Schweden finden sich bei Hochzeiten nun immer mehr Nachahmer, was derzeit die schwedischen Sozialdemokraten und einen Teil der Pastoren und Pastorinnen der Lutherischen Kirche auf den Plan ruft – sie wollen den auch bei uns verbreiteten Brauch verbieten lassen.