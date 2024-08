Ein riesiger Feuerball erhellte am Montagabend den Himmel über Unst, der nördlichsten Insel Großbritanniens im Atlantik. Auf dem neuen Weltraumbahnhof SaxaVord, der erst vergangenen Dezember eine Lizenz erhalten hatte, waren Teile einer Rakete des Augsburger Unternehmens „Rocket Factory“ (RFA) während eines Testlaufs explodiert.

Auf Videoaufnahmen, unter anderem der „BBC“, ist die spektakuläre Explosion zu sehen. Das Gelände wurde vor dem Raketentest evakuiert, verletzt wurde niemand. Dies teilten sowohl der SaxaVord Spaceport als auch RFA am Dienstag in Aussendungen mit.

Premiere auf dem SaxaVord Weltraumbahnhof

RFA will das erste Unternehmen sein, das eine Rakete vom neuen Weltraumbahnhof auf der schottischen Insel Unst aus ins All schickt. Dazu wird aktuell intensiv getestet, unter anderem auch die neun Triebwerke. Am Montag lief dies nicht nach Plan, durch eine Anomalie bei der Zündung der ersten Stufe kam es zu der Explosion. „Die Startrampe wurde gerettet“, teilte RFA nach der Explosion mit.

Die Lage konnte auch zügig wieder unter Kontrolle gebracht werden, dennoch könnten sich die Vorbereitungen nun verzögern, wie der „Bayerische Rundfunk“ am Dienstag berichtet. „Wir werden uns Zeit nehmen, die Situation zu analysieren und zu beurteilen“, hieß es vonseiten der RFA. Dem höheren Risiko, das man mit Tests unter realen Bedingungen eingegangen sei, sei man sich durchaus bewusst gewesen. „Das ist Teil unserer Philosophie“, stellte das Unternehmen klar.

Noch im Mai postete „Rocket Factory Augsburg“ ein Video von den ersten erfolgreichen Tests der Helix-Triebwerke auf „X“.