„Wir schreiben heute Geschichte – heute ist ein großer Tag zum Feiern!“: So bejubelte Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, zu Recht den erfolgreichen, seit 2020 verschobenen Erststart der europäischen Trägerrakete Ariane 6 in das All. Da waren gegen Ende aber auch Probleme, die es auszuräumen gilt.