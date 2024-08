Der 37-jährige Conchobhar Morrell wollte am Samstag einen Spirituosenladen in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota überfallen. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie er in einer Amazon-Uniform das Geschäft betritt und eine realistische Luftdruckwaffe aus seiner Tasche nimmt. „Er legte die Waffe auf den Tisch und bat mich, ihm das ganze Geld und alles in der Kasse zu geben“, so der Filialleiter Leo. Hinter dem Tresen: seine achtjährige Tochter.

Leo erzählte, dass er versucht habe, Morrell zur Vernunft zu bringen und ihm zu erklären, dass er das ganze Geld haben könne und seine einzige Sorge die Sicherheit seiner Tochter sei. Morrell ging aber mit der Waffe in der Hand hinter den Tresen. „Ich bin ein Vater, ich werde das nicht zulassen“, erzählte Leo später. Er verpasste dem Täter einen Faustschlag ins Gesicht und rang ihn zu Boden. Sekunden später schritt seine Tochter ein und begann, mit einem Baseballschläger auf den Kriminellen einzuschlagen.

Vater merkte erst später, was seine Tochter für ihn getan hat

„Ich bin so stolz auf sie, sie ist so stark“, so der Filialleiter. Er habe gar nicht bemerkt, dass ihm die Achtjährige zur Hilfe kam, bis er das Überwachungsvideo sichtete. „An diesem Tag wollte ich einfach nur weinen. Als ich das Video sah, hatte ich nicht erwartet, dass sie das tun würde. Ich hätte erwartet, dass ein kleines Mädchen weint und schreit“, sagte Leo. Am nächsten Tag habe er sie gefragt, warum sie das getan hat – sie erwiderte, dass sie ihn verteidigen wollte und ihn liebt.

Conchobhar Morrell wurde am Montag in Ramsey County wegen versuchten schweren Raubes ersten Grades angeklagt. Er befindet sich seit Dienstagabend in Untersuchungshaft und wird am Freitag vor Gericht erscheinen.