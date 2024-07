Im US-Bundesstaat New York kam es am Montag beinahe zu einer Katastrophe. Wie auf einem Dashcam-Video zu sehen ist, das aus einem Polizeiwagen heraus aufgenommen wurde, rasten zwei Passagierflugzeuge scheinbar aufeinander zu. Flug 5421 der Delta Airlines hob gerade vom Syracuse Hancock International Airport ab, American Airlines Flug 5511 befand sich im Anflug. Auf beide Flieger verteilt befanden sich 155 Menschen an Bord.

Die beiden Flugzeuge kreuzten sich im Endeffekt und schrammten an einer Kollision vorbei. Wie knapp die Sache - zumindest optisch - war, lässt sich an der Reaktion der Polizistin erkennen, die auf der Dashcam-Aufnahme plötzlich von rechts in Bild geht, abrupt stehen bleibt und in den Himmel deutet. Laut Luftfahrtexperten dürften sie zu einem Zeitpunkt nur mehr rund 220 Meter voneinander entfernt gewesen sein. Für Flugzeuge bei dieser Geschwindigkeit sehr wenig.

Die amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Momentan stuft sie die Situation noch nicht als sogenannten „Close Call“, also einen Beinaheunfall, ein.

„Wer hat die Startfreigabe?“

In einer Erklärung gegenüber „CBS News“ ließ Delta ausrichten: „Endeavor Air und Delta werden mit den Luftfahrtbehörden zusammenarbeiten, wie wir es immer in unserer gemeinsamen Verpflichtung zur Sicherheit vor allem anderen tun.“ American Airlines bestätigte den Vorfall, lehnte jedoch eine Stellungnahme ab und verwies auf die Untersuchung der FAA.

Diese wird sich auch die Audioaufzeichnungen der Kommunikation zwischen dem Fluglotsen und den Piloten genau ansehen. Wie unter anderem „CBS News“ berichtet, dürfte es dabei Probleme gegeben haben. Offenbar bekam Flug 5511 Landeerlaubnis für dieselbe Landebahn, auf der zeitgleich Flug 5421 seine Starterlaubnis erhielt. Die Reaktion aus dem Cockpit der American-Airlines-Maschine darauf war: „Moment, wer hat die Startfreigabe für die 28?“ Danach wurde eine Schleife in der Luft angeordnet.